В Турции мужчина в маске с нацистской символикой напал на мечеть

В Турции мужчина в маске с нацистской символикой совершил нападение на мечеть Эскишехир-Тепебаши. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, мужчина был одет в маску с принтом в виде черепа и шевроном нацистской 3-й танковой дивизии СС «Мёртвая голова».

В результате нападения пострадали восемь человек, одного из них спасти не удалось.

Рядом с местом происшествия оказался полицейский патруль, который задержал нападавшего. В социальных сетях нападавшего окрестили «турецким Брейвиком».

До этого мужчина с ножом напал на прохожих в городе Цофинген, расположенном в швейцарском кантоне Аргау. Злоумышленник ранил нескольких человек.

13 апреля в австралийском городе Сиднее вооруженный ножом мужчина напал на посетителей одного из торговых центров. В результате пострадали несколько человек, включая детей. При этом шестерых из них спасти не удалось.

Ранее «Исламское государство» (организация запрещена в России) представило свою версию теракта в «Крокус Сити Холле».