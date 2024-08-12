Полицейский спас мужчину из полыхающей квартиры в Брянской области

В Брянской области полицейский вынес 50-летнего мужчину из пожара. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел в поселке Белая Березка во время пожара в многоквартирном жилом доме. Когда на место прибыли полицейские и сотрудники других силовых структур, участковый заметил в одном из окон мужчину, который просил о помощи.

Сотрудник полиции надел на себя противогаз и поспешил на помощь к слабеющему 50-летнему мужчине. В квартире, где он находился, уже наблюдалось сильное задымление. Участковый на руках вынес хозяина жилища из здания и передал медицинским работникам. Отмечается, что сейчас жизни россиянина ничего не угрожает.

Ранее полицейский спас молодую женщину от необдуманного поступка на краю моста в Хакасии.