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Челябинец помог пенсионерке донести пакеты и похитил у нее кошелек

В Челябинске мужчина помог пенсионерке донести пакеты и украл у нее кошелек

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

В Челябинске 33-летнего мужчину заподозрили в краже кошелька у 86-летней женщины. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, мужчина помог пожилой женщине донести пакеты. Та его поблагодарила, однако выронила кошелек, когда пыталась убрать его на место, и не заметила этого. Злоумышленник ничего не сказал россиянке, а затем забрал его себе.

Позже пожилая женщина заметила пропажу кошелька, в котором находились деньги и документы. Она обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Стражи порядка установили подозреваемого в краже кошелька и задержали его. Мужчина признался, что потратил находившиеся внутри кошелька средства, а улику выкинул. В его отношении возбудили уголовное дело. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

Ранее женщина похитила кошелек у пенсионерки возле метро в Петербурге и попалась полиции.

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