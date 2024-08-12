В приграничных районах Курской области установят генераторы

В приграничных районах Курской области будут установлены дизельные генераторы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Там отметили, что Минпромторг России поручил установить дизельные генераторы в случае отключения электроэнергии.

«Такое решение позволит обеспечить непрерывную работу магазинов и других объектов инфраструктуры, жизненно важных для населения. Кроме того, принято решение об упрощении процедуры маркировки товаров. Это облегчит работу бизнеса в текущих условиях», — сказано в сообщении.

12 августа сообщалось, что из приграничных районов Курской области эвакуировали 121 тыс. жителей, еще около 180 тыс. человек ожидают помощи.

6 августа военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в министерстве обороны России сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее полковник ФСБ назвал три ключевые причины нападения ВСУ на Курскую область.