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Мужчина совратил 14-летнюю девочку в московском аквапарке

В Москве мужчина совратил 14-летнюю школьницу в аквапарке

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Depositphotos

В Москве 23-летнего мужчину обвинили в совращении 14-летней школьницы в аквапарке. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, инцидент произошел в одном из столичных аквапарков. Мужчина совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия, вскоре об этом стало известно правоохранительным органам.

По подозрению в совершении преступления задержали 23-летнего мужчину. С ним провели следственные действия и предъявили ему обвинения по уголовной статье о развратных действиях. Сообщается, что следствие просит избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого фотограф из Астрахани переписывался со школьницами и заманивал их на фотосессии. Он предложил ученицам седьмого и девятого классов бесплатную фотосессию, чтобы во время съемки соблазнить несовершеннолетних и совратить их.

Ранее педагог католической школы домогалась ученика и отправляла ему нескромные фото.

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