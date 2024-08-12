«Наши права грубо нарушены»: россиянку дважды не выпустили с острова Маргарита в Венесуэле

Представители миграционной службы в аэропорту на острове Маргарита в Венесуэле без объяснения причин не пускают россиян на самолеты в Каракас. Об этом «Газете.Ru» рассказала одна из туристок Наталья.

«Я прибыла в Венесуэлу на остров Маргарита пакетным туром от туроператора Pegas Touristik. С целью посетить Каракас забронировала экскурсию у турфирмы «Венесуэла ПРО», официально зарегистрированной на острове. Экскурсия была запланирована на 08.08.2024. Мы прибыли в аэропорт Порламара, успешно зарегистрировались, получили посадочные талоны и в составе организованной группы туристов прошли к проходу в терминал вылета. Здесь нас остановили представители миграционной службы и сообщили, что мы не можем полететь в Каракас. При этом мы так и не получили внятных объяснений, по какой причине нас не пускают», — сказала она.

Наталья уточнила, что вылететь в столицу позволили только тем россиянам, кто поехал на экскурсию с Pegas Touristik. При этом в аэропорту не предоставляли никаких официальных документов, регламентирующих новый порядок.

«Почему-то наши данные сверяли со списком туристов, которые этим же рейсом направлялись экскурсией от «Пегаса» и, не обнаружив нас в них, просто сказали, что нам лететь нельзя. Потом, ссылаясь на какой-то приказ, сказали, что с этого дня изменился порядок выезда русских туристов в Каракас, и что накануне в миграционную службу наша турфирма должна была подать списки выезжающих в Каракас. Представители турфирмы не смогли уладить ситуацию не смотря на то, что здесь же предоставили все официальные документы», — посетовала туристка.

По словам женщины, на следующий день она попыталась уже самостоятельно, а не в составе экскурсионной группы, улететь в Каракас, однако ее вновь не пустили якобы из-за отсутствия гида.

«Мы опять прибыли в аэропорт, но нас опять не пустили. На стойке регистрации сообщили, что российские туристы могут вылететь только в сопровождении лицензированного гида, опять же не подкрепляя такие требования официальным документом! «Венесуэла ПРО» предоставила нам такого гида, но нас так и не пустили. «Пегас», как туроператор, организовавший наш тур, ничего не сообщал нам о каких-либо запретах и ограничениях для российских туристов. На официальных сайтах Посольства РФ мы также ничего подобного не нашли. Из чего, делаю вывод, что их вовсе не существует», — пояснила она.

По мнению Натальи, ее права были «грубо нарушены», а туристы стали «жертвой то ли какого-то произвола миграционной службы, то ли их преступного сговора с «Пегасом», поскольку турфирма «беспрепятственно перевозит своих туристов».

Туристка подчеркнула, что направила письмо в консульство РФ в Венесуэле с просьбой разобраться в ситуации и «дать оценку правомерности действий сотрудников миграционной службы и аэропорта Порламар», однако ответа пока не получила.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Власти объявили победу действующего главы государства Николаса Мадуро. После этого в Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими. Полиция и национальная гвардия перекрыли путь демонстрантам у президентского дворца Мирафлорес и применили слезоточивый газ.

30 июля посольство России в Венесуэле рекомендовало россиянам соблюдать меры безопасности, не посещать неблагополучные районы, места массового скопления людей и избегать выхода на улицу.

Ранее Мадуро обвинил две интернет-платформы в разжигании ненависти в Венесуэле.