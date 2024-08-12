Депутат Рады рассказал, как фракция «Слуга народа» решила шантажировать Зеленского

На Украине разразился конфликт между главой государства Владимиром Зеленским и главой партии «Слуга народа» Давидом Арахамия. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), отметив, что фракция решила шантажировать президента Украины.

По его словам, Рада не проводила заседаний уже три недели. Причиной тому стала попытка Арахамии отсрочить отставку премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Гончаренко указал, что решение об увольнении Шмыгаля Зеленский принял еще в июле.

«Депутаты, которых он презирает, просто не собираются на заседание. Пошли в самовольное оставление части», — заявил Гончаренко.

Парламентарий отметил, что подобные действия Арахамия совершает из-за его добрых отношений со Шмыгалем. Гончаренко подчеркнул, что Шмыгаль, помимо прочего, якобы позиционирует себя как центр принятия решений, имеющий независимость от главы офиса украинского лидера Андрея Ермака.

В середине июля обозреватели газеты The New York Times заявили, что на Украине существует кризис правительства. Аналитики считают, что в Раде царит хаос, однако, согласно конституции, у парламента больше полномочий, чем у президента.

Ранее экс-депутат Рады описал сценарий смены власти на Украине.