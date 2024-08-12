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Иностранца уличили в краже золота на 8 млн рублей с месторождения в российском регионе

В Магаданской области иностранец украл с месторождения золото на 8 млн рублей

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МВД России

В Магаданской области иностранца уличили в краже самородного золота с месторождения. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел на одном из месторождений Сусуманского муниципального округа. Полицейские задержали иностранца, который работал начальником участка добывающего предприятия и предварительно установили, что мужчина похитил более 1,3 килограмма самородного золота. Его стоимость оценили более, чем в 8 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В данный момент сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование и устанавливают личности возможных сообщников фигуранта.

Ранее золотые слитки на 1,3 млн рублей обнаружили у прибывшей из Эстонии россиянки.

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