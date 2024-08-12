В Минпромторге рассказали о поставках необходимых продуктов в Курскую область

Минпромторг РФ ведет работу с промпредприятиями и ретейлом по поставкам необходимой продукции в Курскую область. Об этом пишет ТАСС.

Торговые сети уже безвозмездно отгрузили в регион продовольственные наборы, воду, сухпайки и другие товары, сообщили в Минпромторге.

«Российские предприятия отгрузили средства личной гигиены, комплекты одноразовой посуды, комплекты постельного белья и спальных принадлежностей, бутилированную воду, детское питание», — говорится в сообщении.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о выделении 1,8 млрд руб. на помощь беженцам в Курской области.

10 августа МЧС сообщило об эвакуации 76 тыс. человек из приграничных районов Курской области. К 12 июля 44 тыс. человек обратились за выплатами на фоне атаки ВСУ.

Ранее стало известно число эвакуированных в Подмосковье жителей Курской области.