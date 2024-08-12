«Единая Россия», МГЕР и «Волонтерская рота» адресную поддержали жителей Рыльска

«Единая Россия», МГЕР и «Волонтерская рота» продолжают оказывать адресную помощь жителям приграничного Рыльска. Об этом сообщается на сайте партии.

Активисты доставляют нуждающимся гуманитарную помощь, которая поступает от региональных отделений партии в распределительный центр в Курске.

«Наши волонтеры начали ездить в приграничные районы и развозить жителям, в первую очередь, продукты и медикаменты. Первые наборы уже доставили», — сообщил руководитель «Волонтерской роты» Станислав Кузьменко.

По его словам, активисты также оказывают поддержку МЧС с вывозом жителей из опасных населенных пунктов

Напомним, волонтеры «Молодой гвардии Единой России» из 13 регионов с 7 августа оказывают помощь пострадавшим жителям Курской области. Они работают в распределительном центре, разгружают, сортируют и доставляют гуманитарную помощь в пункты временного размещения.