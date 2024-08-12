Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Единая Россия», МГЕР и «Волонтерская рота» адресную поддержали жителей Рыльска

Активисты «Единой России» доставили гуманитарную помощь в Рыльск

close
100%
Unsplash

«Единая Россия», МГЕР и «Волонтерская рота» продолжают оказывать адресную помощь жителям приграничного Рыльска. Об этом сообщается на сайте партии.

Активисты доставляют нуждающимся гуманитарную помощь, которая поступает от региональных отделений партии в распределительный центр в Курске.

«Наши волонтеры начали ездить в приграничные районы и развозить жителям, в первую очередь, продукты и медикаменты. Первые наборы уже доставили», — сообщил руководитель «Волонтерской роты» Станислав Кузьменко.

По его словам, активисты также оказывают поддержку МЧС с вывозом жителей из опасных населенных пунктов

Напомним, волонтеры «Молодой гвардии Единой России» из 13 регионов с 7 августа оказывают помощь пострадавшим жителям Курской области. Они работают в распределительном центре, разгружают, сортируют и доставляют гуманитарную помощь в пункты временного размещения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами