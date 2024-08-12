В Литве призвали снизить уровень охраны посольства РФ

Бывший посол Литвы в Москве Ремигиюс Мотузас предлагает снизить уровень охраны посольства России в Вильнюсе. Об этом он заявил в эфире радио LRT.

Причиной для такого заявления стал инцидент у диппредставительства балтийской республики в Москве, когда неизвестные облили краской здание.

«Ответ должен быть решительным. Литва должна применить ответные меры: снизить уровень охраны российского посольства в Вильнюсе», — заявил Мотузас.

Однако, как это реализовать на практике, экс-посол не стал уточнять. По его мнению, стоило бы также в связи с инцидентом обратиться в представительство Евросоюза в Москве, которое «могло бы указать МИД РФ на необеспеченность охраны посольства Литвы». Мотузас отметил, что похожий инцидент может произойти и с другими представительствами ЕС и НАТО в Москве.

Инцидент, о котором идет речь, произошел утром, 12 августа. Два входа в здание посольства Литвы в РФ в Борисоглебском переулке Москвы были облиты красной краской. Кроме того, на табличке на стене диппредставительства неизвестные злоумышленники оставили красные отпечатки ладоней. На этом фоне Литва вручила РФ ноту протеста.

Ранее неизвестные облили красной краской здание посольства Чехии в Москве.