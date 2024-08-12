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Полицейский спас молодую женщину от необдуманного поступка на краю моста в Хакасии

В Хакасии полицейский спас женщину от необдуманного поступка на краю моста

В Хакасии полицейский спас женщину, которая перелезла через перила моста. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел, когда автоинспекторы проезжали Коммунальный мост через реку Абакан. Они обратили внимание на женщину, которая перелезла через перила, и немедленно поспешили к ней на помощь.

Один из инспекторов выскочил из автомобиля, перепрыгнул через бетонное ограждение и, крепко схватив женщину, вытащил ее на мост. Она оказалась 34-летней местной жительницей и объяснила свой поступок тем, что таким образом намеревалась побороть страх высоты.

Инспекторы передали женщину наряду патрульно-постовой службы. Полицейские провели с ней профилактическую беседу, сейчас жизни и здоровью россиянки ничего не угрожает.

Ранее прохожий догнал, задержал и сдал полиции грабителя, отобравшего браслет у пенсионерки.

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