Жители южных регионов России смогут увидеть полярное сияние

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал самые южные регионы России для наблюдения за полярным сиянием. Об этом синоптик сообщил в своем Telegram-канале.

«Продолжающая сильная магнитная буря класса G3 делает возможным образование в ближайшие часы полярных сияний на востоке нашей страны», — написал он.

Полярное сияние смогут наблюдать жители северных районов Хабаровского и Забайкальского края, а также Амурской области.

Незадолго до этого сообщалось, что увидеть северное сияние могли жители Новосибирска, Красноярска, Якутска, а также в Тамбовской и Тверской областях.

До этого сообщалось, что на выходных на Земле прогнозировались магнитные бури. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что «Солнце не собирается успокаиваться» и на нем продолжаются вспышки, интенсивность которых приближается к максимально возможному классу Х.

Ранее ученые разгадали тайну уникального типа полярного сияния над Арктикой.