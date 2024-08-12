Лондон продолжит финансировать Киев после атаки на Курскую область

Военная поддержка Украины Великобританией останется неизменной, несмотря на «смену стратегии» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нападение на Курскую область. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британское правительство.

«Несмотря на резкое изменение стратегии, на Даунинг-стрит заявили, что поддержка Украины «остается неизменной», — говорится в сообщении.

Неназванный чиновник отметил, что в Лондоне «твердо намерены продолжать оказывать военную помощь» Украине.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала Россию самой большой угрозой для безопасности Европы в обозримом будущем. Она также призвала к защите существующего миропорядка и усиленной поддержке Украины.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные предприняли попытку зайти вглубь Курской области и атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. Позже в российском оборонном ведомстве сообщали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. В результате в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее Зеленский признал, что ВСУ ведут операцию в Курской области.