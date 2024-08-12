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В Магнитогорске бывший заместитель мэра осужден за взятки и мошенничество

«Магнитогорск онлайн»: экс-заммэра Гаврилов получил 10 лет колонии за взятку

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Бывший заместитель мэра Магнитогорска (Челябинская область) Дмитрий Гаврилов и его подельник Денис Кравченко осуждены на 10 лет колонии строгого режима по приговору о получении взяток и мошенничестве. Об этом сообщает издание «Магнитогорск онлайн».

Приговор был оглашен в понедельник, 12 августа, Ленинским районным судом Магнитогорска. Помимо лишения свободы вердикт предусматривает запрет на занятие должностей на госслужбе в течение восьми лет.

«Поддержать обоих подсудимых пришли родные и знакомые. Услышав приговор, они не сдержали слез», — отмечает издание.

Приговор стал следствием событий 2021 года, когда Гаврилов и Кравченко работали директором и главным инженером в МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска». По версии правоохранительных органов, за подписание контрактов по уборке города они получили от бизнесмена более 15 миллионов рублей. Тогда же, по данным обвинения, Гаврилов получил около 130 тысяч рублей за фиктивное устройство на работу сотрудника.

10 августа сообщалось, что суд заключил под стражу главу подмосковного Сергиева Посада Дмитрия Акулова и руководителя местного МФЦ Юлию Каминскую. Следствие полагает, что с января 2019 по июль 2024 года Акулов систематически получал от Каминской взятки «за общее покровительство и попустительство по службе». Всего он получил не менее 15 млн. рублей. Помимо дачи взяток Каминскую обвиняют в том, что она фиктивно трудоустроила на различные должности в МФЦ не менее пяти номинальных сотрудников и получала за них заработную плату. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Ранее суд вынес приговор экс-замглавы Белгородской области по делу о крупной взятке.

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