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Самая мощная в мире лазерная установка заработает в России через пять лет

Директор ядерного центра Костюков: УФЛ-2М полностью заработает в РФ через 5 лет

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Созданная в Саровском ядерном центре самая мощная в мире лазерная установка УФЛ-2М заработает через пять лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора ядерного центра, Героя России Валентина Костюкова.

«Мы сейчас реализовали первый этап, находимся на достаточно серьезном этапе обоснованности затрат и сроков реализации для вывода ее на полномасштабную мощность, которая на сегодняшний день является предельной», — сказал он.

По его словам, в ближайшие 4–5 лет эта установка «будет работать в полном объеме и даст свой результат, в том числе и для решения отдельных вопросов».

Установка УФЛ-2М предназначена для фундаментальных исследований в области физики высоких плотностей энергии. Он отметил, что среди необычных задач для такого лазера -— каким образом ликвидировать астероиды.

В 2015 году Костюков уже заявлял, что самую мощную в мире лазерную установку нового поколения УФЛ-2М, строящуюся на территории саровского технопарка, планируется запустить примерно через пять лет.

Ранее сообщалось, что США оставили возможность для импорта российского урана.

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