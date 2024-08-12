В США геймер установил рекорд по длительности игры в World of Warcraft, пишет издание UPI. Все это время мужчина сидел за компьютером и не спал.

Житель Нью-Джерси Джастин О'Доннелл, ветеран Корпуса морской пехоты, 78 часов играл в World of Warcraft и установил рекорд по длительности игрового сеанса. Все это время мужчина сидел перед компьютером и не ложился спать. Геймеру разрешался только пятиминутный перерыв каждый час, который он тратил на еду и собаку.

Джастин объяснил, что у него бессонница, поэтому установить такой рекорд ему не составило проблем. Правда, мужчина признался, что все равно устал.

«Я устал физически, а не морально. У меня нет таких проблем, как у людей, которые не спали несколько суток. Не чувствую вялости, нет проблем со слухом. Некоторые люди, не спавшие хотя бы сутки, начинают невнятно говорить, как будто пьяные», — сказал геймер.

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