Прокуратура ДНР потребовала признать факт геноцида жителей региона в годы войны

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) направила в суд ходатайство о признании факта геноцида советских людей, проживавших на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ.

В заявлении отмечается, что заявление было составлено по поручению генерального прокурора страны Игоря Краснова.

«Прокурором ДНР направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Сталинской области (в настоящее время — Донецкая народная республика) в годы Великой Отечественной войны», — рассказали в пресс-службе.

1 августа Верховный суд Республики Карелия признал геноцидом и военными преступлениями действия немецких солдат, оккупационных властей и войск Финляндии на территории региона в годы Великой Отечественной войны. По данным РИА Новости, потерпевшими считаются не менее 86 тыс. мирных граждан.

Комментируя ситуацию, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал обвинения в геноциде безосновательными. Он добавил, что они представляют собой часть «пропагандистской игры».

Ранее в Липецкой области признали геноцидом действия немецких военных в годы оккупации региона.