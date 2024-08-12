В РФ украинца приговорили к 11 годам колонии за шпионаж в пользу ВСУ

Краснодарский краевой суд приговорил украинца Евгения Монастырева к 11 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

По данным следствия, мужчина проживал в Краснодарском крае в период с января по ноябрь 2022 года. В это время он фотографировал объекты критической и транспортной инфраструктуры, в том числе опоры железнодорожных и дорожных мостов, опоры ЛЭП. После полученные сведения передавал военнослужащим ВСУ.

Наказание Монастырев будет отбывать в колонии строгого режима. Однако, как сообщили в суде, приговор в законную силу еще не вступил.

До этого Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно осудил 37-летнего гражданина Украины Сергея Линника, который завербовал жителя Краснодара в группировку «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Суд приговорил украинца к 12 годам заключения в колонии строгого режима.

5 августа Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины по обвинению в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее суд в Москве вынес приговоръ украинскому командиру за призывы калечить пленных.