Петербургский суд взыскал с МВД полмиллиона рублей за пытки электрошокером в отделе

Суд в Петербурге взыскал с МВД РФ полмиллиона рублей за пытки электрошокером в одном из отделов. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, следствие установило, что один из сотрудников полиции в отделе применил к мужчине удушающий прием и отвел его в комнату, где отсутствовали камеры видеонаблюдения. Там правоохранитель бросил его на пол и восемь раз ударил электрошокером.

Суд в 2023 году признал сотрудника полиции виновным и назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, мужчине запретили работать в государственных структурах в течение двух лет.

Отмечается, что фигурант дела частично возместил пострадавшему моральный вред, направив ему 300 тысяч рублей. Приморский районный суд также обязал МВД РФ выплатить подвергшемуся избиению с применением электрошокера мужчине 500 тысяч рублей.

Ранее россиянин пытался взыскать 116 млн несуществующих долгов и стал фигурантом дела.