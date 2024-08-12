Россиянам объяснили, как действовать при попадании песка в глаза

Если при попадании песка в глаза не удалось проморгаться, необходимо прибегнуть к оказанию первой медицинской помощи. Об этом в беседе с Life сообщил врач-офтальмолог клиники «Будь Здоров», кандидат медицинских наук Юрий Павленко. В первую очередь, по его словам, важно тщательно вымыть руки.

«Далее следует промыть полость глаза кипяченой водой, чтобы удалить попавшие частички песка. Стоит помнить, что даже при полном удалении инородных тел, неприятные ощущения могут сохраняться некоторое время. Также можно использовать глазную форму антисептика как средство для промывания и профилактики инфекции», — сказал Павленко.

После того, как ощущения дискомфорта прошли, необходимо некоторое время понаблюдать за состоянием глаза, продолжил специалист. В тоже время, при появлении первой возможности стоит обратиться к врачу-офтальмологу.

До этого новосибирские медики предупреждали, что все водоемы являются естественной средой обитания для многих микроорганизмов, поэтому при купании в реке или озере можно заразиться каким-либо заболеванием или подхватить инфекцию.

Эксперты уточнили, что чаще всего при посещении пляжей можно подхватить различные кишечные и кожные инфекции, паразитов или вирусный гепатит А.

Чтобы обезопасить себя, врачи рекомендуют следить за тем, какие пляжи пригодны для купания, ни в коем случае не глотать воду из водоемов и не погружаться в них с головой.

Ранее россиянам рассказали, как избежать заражения «зудом купальщиков».