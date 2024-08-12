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В российском регионе открыли памятник основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину

Памятник основателям ЧВК «Вагнер» установили на кладбище под Самарой

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Телеграм-канал Разгрузка Вагнера

На Николаевском кладбище в пригороде Самары был открыт мемориал руководителям ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. Об этом сообщили в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

Памятник установили на кладбище, где захоронены многие бойцы ЧВК «Вагнер».

«Каждый из них внес свой неоценимый вклад в дело защиты нашей страны. Мы храним память о героях, с оружием в руках защищавших нашу землю, выполнив свой контракт до конца», — говорится в сообщении.

Бронзовая статуя в память о Пригожине также установлена на его могиле на Пороховском кладбище в Петербурге. Недавно неизвестные вандалы облили краской памятник основателя ЧВК. Нарушителей на данный момент не нашли.

Частная военная компания «Вагнер» — российское негосударственное вооруженное формирование, созданное предпринимателем Евгением Пригожиным. Бойцы ЧВК в том числе работали в зоне специальной военной операции на Украине.

Ранее бывший боец «Вагнера» рассказал о методах Евгения Пригожина по набору в ЧВК.

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