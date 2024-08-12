Стали известны номинанты литературного конкурса на премии Корнея Чуковского

Объявлен список номинантов литературного конкурса на соискание премий правительства Москвы Корнея Чуковского. В список вошло 48 произведений в семи номинациях, сообщается на сайте мэра столицы.

Отмечается, что в конкурсе принимают участие детские писатели, поэты и переводчики. При этом в шести из них победителей определит жюри. Победитель в категории «Лучшее произведение для детей по мнению читателей» будет выбран по итогам голосования, которое стартовало в рамках проекта «Активный гражданин».

Как уточнили организаторы премии, заявки на участие принимались до 31 мая 2024 года на официальном сайте конкурса. Всего на конкурс поступило более 600 работ из 108 городов России. В шортлист прошло 48 работ, что стало самым большим количеством финалистов за всю историю конкурса.

«Для удобства голосование разделили на три категории: «Проза», «Поэтические сборники» и «Книги в переводе». Победителем станет тот, кто наберет наибольшее количество голосов во всех трех частях», — говорится в сообщении.

Напомним, конкурс на соискание премий имени Корнея Чуковского был учрежден весной 2020 года правительством Москвы. Он направлен на поддержку талантливых детских писателей, поэтов и переводчиков. Голосование подготовлено проектом «Активный гражданин» и Департаментом культуры города Москвы.