Учебный самолет с оторванным колесом аварийно сел в Ульяновской области

Учебный самолет Diamond DA-40 с оторванным колесом аварийно сел в Ульяновской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что самолет, на борту которого были курсант и инструктор, вылетел с аэродрома Солдатская Ташла.

«Что-то пошло не так и у машины отвалилось переднее колесо. Было принято решение покружить над аэродромом, выработать топливо и как-то сесть без переднего шасси», — говорится в сообщении.

Отмечается, что борт вырабатывал топливо более получаса.

Во время экстренной посадки легкомоторный самолет получил повреждения, никто не пострадал.

12 августа учебный самолет совершил аварийную посадку в Турции. На борту самолета находятся два пилота, они не пострадали. Самолет не получил серьезных повреждений. Специальные службы расследуют инцидент на месте происшествия. На данный момент причины экстренной посадки воздушного судна неизвестны. Выясняются все обстоятельства инцидента.

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