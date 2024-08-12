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Стали известны мотивы мужчины, напавшего на школьника с самокатом в Первоуральске

Ural Mash: напавший на самокатчика в Первоуральске мужчина мстил за сына

Россиянин, напавший на 13-летнего школьника с самокатом в Первоуральске, мстил за сына. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, сын мужчины пожаловался на то, что знакомый украл у него деталь для трюкового самоката, и показал отцу фото обидчика. После этого уралец несколько часов искал мальчика по городу, а когда нашел, то набросился на него, забрал деталь, после чего вернул ее своему сыну.

Все произошло на площади Победы. По словам очевидцев, мужчина внезапно сорвался и побежал в сторону самокатчика, и, нагнав его, повалил на землю и ударил по голове.

До этого в Красноярском крае пьяная пенсионерка напала на мальчика, который заступился за своих друзей.

Ранее в Нижнем Новгороде неизвестный подкрался к девочке и схватил ее за шею.

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