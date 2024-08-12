Неуклюжий грабитель поджег себя во время ограбления

Преступник из Австралии загорелся во время ограбления, пишет Mirror. Мужчина хотел устроить пожар в помещении, но оказался слишком нерасторопным.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в Канберре. Двое мужчин хотели ограбить парикмахерскую, а затем устроить там пожар, чтобы замести следы. Один из сообщников разлил на полу горючую жидкость и попытался ее поджечь, но сделал это неаккуратно и загорелся сам.

Мужчины начали бегать по улице, стараясь потушить горящую одежду. После этого они сели на велосипеды и скрылись в неизвестном направлении. На данный момент полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения и пытаются установить личности грабителей.

Офицеры добавили, что над парикмахерской работал круглосуточный спортзал, и повезло, что никто из посетителей не пострадал во время пожара.

Ранее школьница снимала с ногтей лак рядом с горящей свечой и устроила пожар.