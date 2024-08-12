В военно-социальный центр Минобороны обратились 17 тысяч граждан

С момента открытия военно-социального центра Минобороны РФ, в него обратились около 17 тысяч граждан. Об этом рассказала замминистра обороны РФ Анна Цивилева, пишет ТАСС.

«1 июля, в День ветеранов, мы открыли этот центр, который начал работать в Москве. На сегодняшний день уже 17 тысяч человек за этот период пришли туда лично», — сказала Цивилева.

Она обратила внимание, что чаще всего люди обращаются в центр по вопросам выплат, получения документов, в том числе, справки ветерана боевых действий.

Недавно новую выплату для участников спецоперации учредили в Краснодаре. Как сообщил глава города Евгений Наумов, 250 тысяч руб. получат заключившие контракт на прохождение службы в Вооруженных силах России в краснодарских военкоматах с 1 июня по 1 октября 2024 года.

До этого президент России Владимир Путин предложил правительству не учитывать материальную помощь для участников спецоперации на Украине при предоставлении мер социальной поддержки.

Ранее Кабмин утвердил правила для отдельной выплаты участникам СВО 400 тысяч рублей.