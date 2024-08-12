Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врио губернатора Курской области сообщил, что приграничные села в регионе опустели

Смирнов: в Курской области опустели приграничные села, их занимают военные

close
100%
MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

В приграничье Курской области опустели населенные пункты и районные центры. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов заявил на оперативном совещании с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, сейчас они занимаются военными частями.

6 августа бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в министерстве обороны России сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

12 августа в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины с начала нападения на Курскую область потеряли до 1610 военных, 32 танка и 136 бронированных машин.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее полковник ФСБ назвал три ключевые причины нападения ВСУ на Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами