Врио губернатора Курской области сообщил, что приграничные села в регионе опустели

В приграничье Курской области опустели населенные пункты и районные центры. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов заявил на оперативном совещании с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, сейчас они занимаются военными частями.

6 августа бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в министерстве обороны России сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

12 августа в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины с начала нападения на Курскую область потеряли до 1610 военных, 32 танка и 136 бронированных машин.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее полковник ФСБ назвал три ключевые причины нападения ВСУ на Курскую область.