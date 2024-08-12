Учебный самолет совершил аварийную посадку в Турции. Об этом сообщил губернатор провинции Чанаккале Омер Тораман в соцсети Х.

«На борту самолета находятся два пилота, они здоровы. Самолет не получил серьезных повреждений. Наши соответствующие группы расследуют инцидент на месте происшествия», — написал он.

На данный момент причины экстренной посадки воздушного судна неизвестны. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Незадолго до этого самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, вынужден был совершить аварийную посадку в аэропорту вылета по техническим причинам. На борту находились 162 пассажира, никто не пострадал.

Недавно в США пилоты экстренно посадили самолет из-за вшей на голове у пассажирки. В середине июня рейс из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк совершил вынужденную посадку в Финиксе. По словам одного из путешественников, это произошло из-за вшей, замеченных на голове одной из пассажирок. Соседки женщины якобы увидели насекомых в ее волосах и сообщили об этом стюардессе. Затем пилоты решили изменить курс и прервать полет.

Ранее самолет польской авиакомпании из-за сообщения о бомбе вернулся Варшаву.