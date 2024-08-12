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В Подмосковье запустили горячую линию по вывозу строительных отходов

Андрей Воробьев: жители Подмосковья смогут заказать вывоз строительного мусора

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье запустили горячую линию по вопросам вывоза строительных отходов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с областным правительством и главами городских округов.

Он отметил, что в регионе реализуется программа по внедрению системы, с помощью которой удастся обеспечить легальный вывоз строительных отходов.

«Каждый человек должен понимать алгоритм заказа техники или место, где можно складировать, утилизировать строительные отходы», — сказал он.

Воробьев добавил, что в регионе также планируют создать мобильное приложение на базе «Добродела», в котором можно будет оставить заявку на вывоз.

Жители Подмосковья могут позвонить по номеру 122#7 и заказать вывоз строительных отходов на легальную площадку, а также получить консультацию по вопросам работы со строительными отходами. К работе уже подключились 40 компаний.

Также на портале стройотходы.рф за месяц было оформлено 188 заявок на вывоз.

Напомним, за выброс строительного мусора на контейнерную площадку предусмотрен штраф в размере до 70 тыс. рублей для физических лиц и до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

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