Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладков рассказал, когда жители одного из районов Белгородской области вернутся домой

Гладков: жителей Краснояружского района могут вернуть домой 13 августа

close
100%
«Гусев»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Гусев»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе совещания по ситуации в приграничных районах сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что рассчитывает на возвращение жителей Краснояружского района домой во вторник, 13 августа, после решения силовыми ведомствами «текущей ситуации». Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

«Сегодняшняя ситуация в Красной Яруге. Надеюсь, что взаимодействие между всеми силовыми структурами, в первую очередь Министерством обороны, Погранслужбой, решат текущую ситуацию, которая возникла утром. И завтра, надеюсь, что мы вернем людей на места их проживания», — сообщил глава региона.

Гладков отметил, что в настоящее время в трех населенных пунктах ситуация остается нестабильной.

До этого губернатор Белгородской области объявил о начале эвакуации населения из Краснояружского района из-за «активности врага» на границе.

Ранее российский генерал раскритиковал возведенную в Курской области линию обороны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами