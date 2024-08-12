Гладков рассказал, когда жители одного из районов Белгородской области вернутся домой

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе совещания по ситуации в приграничных районах сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что рассчитывает на возвращение жителей Краснояружского района домой во вторник, 13 августа, после решения силовыми ведомствами «текущей ситуации». Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

«Сегодняшняя ситуация в Красной Яруге. Надеюсь, что взаимодействие между всеми силовыми структурами, в первую очередь Министерством обороны, Погранслужбой, решат текущую ситуацию, которая возникла утром. И завтра, надеюсь, что мы вернем людей на места их проживания», — сообщил глава региона.

Гладков отметил, что в настоящее время в трех населенных пунктах ситуация остается нестабильной.

До этого губернатор Белгородской области объявил о начале эвакуации населения из Краснояружского района из-за «активности врага» на границе.

Ранее российский генерал раскритиковал возведенную в Курской области линию обороны.