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Россиянам рассказали об одном из самых доступных зарубежных курортов осенью

Турэксперт Мурадян: Хайнань станет доступным зарубежным курортом для россиян

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Shutterstock

Одним из самых доступных зарубежных курортов для российских туристов этой осенью может стать китайский остров Хайнань. Об этом kp.ru рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

По его словам, это связано с тем, что на «китайские Гавайи» запускают сразу несколько новых прямых авиарейсов из разных российских городов.

«По Хайнаню ждем если не прорыва, то качественного роста», — сказал Мкртчян.

Цены на авиабилеты из Москвы в Санью на сентябрь составляют около 55-57 тыс. рублей (туда-обратно), из Владивостока, Хабаровска и Новосибирска — от 43 тыс. рублей. При этом приобрести недельный тур на двоих с перелетом и проживанием в пятизвездочном отеле с завтраками можно за 110 тыс. рублей.

9 августа сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» открывает прямые регулярные рейсы на китайский остров Хайнань из Владивостока, Хабаровска и Новосибирска. Учитывая, что ранее на Хайнань «Аэрофлотом» можно было улететь из Москвы, Красноярска и Екатеринбурга, теперь в общей сложности прямые рейсы осуществляются из шести городов России.

Ранее россиянам рассказали о главных тенденциях отдыха за границей этим летом.

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