Россиянам рассказали об одном из самых доступных зарубежных курортов осенью

Одним из самых доступных зарубежных курортов для российских туристов этой осенью может стать китайский остров Хайнань. Об этом kp.ru рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

По его словам, это связано с тем, что на «китайские Гавайи» запускают сразу несколько новых прямых авиарейсов из разных российских городов.

«По Хайнаню ждем если не прорыва, то качественного роста», — сказал Мкртчян.

Цены на авиабилеты из Москвы в Санью на сентябрь составляют около 55-57 тыс. рублей (туда-обратно), из Владивостока, Хабаровска и Новосибирска — от 43 тыс. рублей. При этом приобрести недельный тур на двоих с перелетом и проживанием в пятизвездочном отеле с завтраками можно за 110 тыс. рублей.

9 августа сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» открывает прямые регулярные рейсы на китайский остров Хайнань из Владивостока, Хабаровска и Новосибирска. Учитывая, что ранее на Хайнань «Аэрофлотом» можно было улететь из Москвы, Красноярска и Екатеринбурга, теперь в общей сложности прямые рейсы осуществляются из шести городов России.

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