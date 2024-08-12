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Жителей белгородского села планируют переселить из-за регулярных обстрелов

Гладков заявил о планах переселения жителей Колотиловки из-за обстрелов ВСУ

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РИА Новости

Власти Белгородской области планируют принять решение по отселению жителей Колотиловки Краснояружского района, которая находится под постоянным обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков на совещании по ситуации на российской границе, передает сайт Кремля.

По словам главы региона, правительство Белгородской области планирует 13 августа вернуть жителей Красной Яруги на места их проживания. Однако в отношении трех населенных пунктов вопрос еще решается, добавил Гладков.

«В первую очередь Колотиловки, которая пока еще не населена, но находится фактически под постоянным обстрелом. И будем принимать решение по ее отселению с предоставлением жилья», — сказал губернатор Белгородской области.

8 августа Гладков сообщил, что в связи с участившимися обстрелами села Колотиловка, местным жителям настоятельно рекомендуется временно покинуть населенный пункт и переехать в безопасное место. Губернатор вместе с главой Краснояружского района Андреем Миськовым прошли по улицам села и проговорили с людьми, которые все еще остаются в населенном пункте.

Ранее без электричества осталась часть города в Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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