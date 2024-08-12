Россиянин купил лотерейный билет за 500 рублей и стал обладателем десятков миллионов

Житель Тюменской области выиграл в лотерею «Столото» десятки миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе всероссийской гослотереи.

«В «Спортлото «5 из 36» забрали неприлично большой суперприз! 33 646 052 ₽ выиграл участник из Тюменской области», — рассказал представитель компании, уточнив, что мужчина приобрел билет за 500 рублей.

После вычета налогов победитель получит на руки около 28 млн рублей, уточнили в пресс-службе лотереи в беседе с URA.ru. На то, чтобы обратиться за выигрышем, у россиянина есть три с половиной года.

До этого в компании рассказали о блокировке 3 491 мошенническом ресурсе — аферисты наживались на россиянах, пользуясь прикрытием в виде популярных гослотерей.

Ранее уральский слесарь выиграл в лотерею деньги, которые бы получил за 500 лет работы.