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Инспекторы МАГАТЭ решили, что сгоревшую градирню ЗАЭС можно восстановить

Черничук: инспекторы МАГАТЭ заявили о возможности восстановления градирни ЗАЭС

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

На градирне Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), пострадавшей от удара беспилотника Вооруженных сил Украины, побывали эксперты МАГАТЭ, их выводы ожидаются в ближайшем пресс-релизе агентства. Об этом со ссылкой на директора ЗАЭС Юрия Черничука сообщает ТАСС.

По словам Черничука, после осмотра специалисты МАГАТЭ пришли к заключению, что ремонт и дальнейшая эксплуатация градирни возможны.

12 августа стало известно, что градирня Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) выгорела изнутри после прямых атак дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины.

Градирня, или охладительная башня, предназначена для охлаждения горячей воды в паровых установках. При производстве электроэнергии на АЭС используются парогенераторы.

Возгорание не оказало влияния на обеспечение ядерной и радиационной безопасности ЗАЭС, так как энергоблоки находятся в «холодном» состоянии.

Директор ЗАЭС Черничук рассказал, что беспилотник попал в градирню через верх, после чего сдетонировал. Анализ места инцидента показал, что дрон был оснащен зажигательным средством, которое подожгло пластиковые сепараторы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины намеренно атакуют лесные массивы вокруг ЗАЭС зажигательными боеприпасами, провоцируя природные пожары.

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