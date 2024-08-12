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В Белгородской области сообщили об атаках ВСУ по ремонтной технике

Губернатор Гладков: ВСУ бьют по спецтехнике во время ремонта инфраструктуры

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Freepik.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ прицельно бьют по спецтехнике во время ремонта инфраструктуры в приграничных районах. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам Гладкова, ВСУ уничтожают спасательную технику.

«Мы не имеем возможности оказывать медицинскую помощь, потому что противник ее [медтехнику] уничтожает. Мы не имеем возможности зачастую во многих случаях восстанавливать электроснабжение. И понимаем, что приближение зимы кратно увеличит проблему», — заявил он.

От такой ситуации, по словам чиновника, страдают около 115 тыс. жителей приграничных регионов.

До этого Гладков сообщил, что число обстрелов ВСУ Белгородской области резко увеличилось.

Как обратил внимание губернатор, в регионе растет и количество разрушений. Он сообщил, что с начала специальной военной операции (СВО) в области пострадало свыше 30 тыс. домов и квартир.

«Сейчас мы восстановили 25 тыс., но, к сожалению, обстановка вдоль границы не позволяет нам активно это делать», — продолжил Гладков.

Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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