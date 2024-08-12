Из Курской области эвакуировали 121 тысячу жителей

На текущий момент из приграничных районов Курской области эвакуировали 121 тыс. жителей, еще около 180 тыс. человек ожидают помощи. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов на совещании по ситуации на российской границе, передает сайт Кремля.

«В настоящее время ситуация в регионе сложная. <...> 8 числа приступили [к эвакуации] полностью все шесть приграничных районов и два района, граничащих с атомной станцией», — сказал Смирнов.

Врио губернатора добавил, что регион в полной мере обеспечен запасами лекарств и донорской крови. По его словам, для оказания помощи в Курскую область прибыло более 400 врачей.

В ходе совещания Смирнов также сообщил, что с начала атаки Вооруженных сил Украины на регион 121 человек получил ранения. Он также заявил, что в регионе круглосуточно выдают гуманитарную помощь.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты атаковали территорию Курской области. По данным ведомства, около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Ранее было названо число населенных пунктов Курской области, находящихся под контролем ВСУ.