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В Грузии заявили о коррумпированности конгрессмена США Тернера

Депутат Мдинарадзе: конгрессмен США Тернер коррумпирован

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РИА «Новости»

Конгрессмен США Майк Тернер, посетивший в августе Тбилиси, и выступивший с критикой в адрес правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», обвинялся в коррупции у себя на родине. Об этом заявил исполнительный секретарь данного политического объединения Мамука Мдинарадзе, слова которого цитирует газета «Взгляд».

«Легко найти в интернете сведения об этом политике как об одном из самых коррумпированных конгрессменов. Вызывает сожаление, что «Грузинскую мечту» критикуют люди, о которых поиск выдает очень плохую информацию», — сказал Мдинарадзе.

Он добавил, что критика от подобных политиков в адрес правящей в Грузии партии «имеет конкретные цели».

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что провел встречу с сенатором Джинном Шахином и конгрессменом Майком Тернером, которые прибыли в Тбилиси с рабочим визитом. По словам главы кабмина, в ходе беседы с американскими чиновниками он выразил разочарование двусторонними отношениями.

Кобахидзе также заявил, что Грузия ожидает от американских партнеров шагов по перезагрузке отношений.

Ранее власти Грузии заявили о готовности перезагрузить отношения с США.

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