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На Урале из психдиспансера сбежали два преступника

Два помещенных на лечение преступника сбежали из психдиспансера в Магнитогорске

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Магнитогорске из психоневрологической больницы №5 сбежали два пациента. Один из них судим за кражу, второй — за особо тяжкое преступление. Об этом сообщает издание Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

«В ночь на 11 августа пациенты сбежали из отделения. Дежурный врач сообщил об их пропаже в полицию», — рассказал собеседник издания, уточнив, что сбежавшие по решению суда были направлены на принудительное лечение.

Позже в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области уточнили, что нарушителей удалось оперативно задержать.

«Сразу после поступления сигнала от дежурного врача сотрудниками полиции были приняты все меры по розыску и задержанию. Информация была передана всем наружным нарядам, которые были ориентированы на поиски», — уточнили в полиции.

Ранее в Екатеринбурге мужчина с пробитой головой сбежал из больницы ради работы.

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