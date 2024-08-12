На Урале из психдиспансера сбежали два преступника

В Магнитогорске из психоневрологической больницы №5 сбежали два пациента. Один из них судим за кражу, второй — за особо тяжкое преступление. Об этом сообщает издание Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

«В ночь на 11 августа пациенты сбежали из отделения. Дежурный врач сообщил об их пропаже в полицию», — рассказал собеседник издания, уточнив, что сбежавшие по решению суда были направлены на принудительное лечение.

Позже в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области уточнили, что нарушителей удалось оперативно задержать.

«Сразу после поступления сигнала от дежурного врача сотрудниками полиции были приняты все меры по розыску и задержанию. Информация была передана всем наружным нарядам, которые были ориентированы на поиски», — уточнили в полиции.

Ранее в Екатеринбурге мужчина с пробитой головой сбежал из больницы ради работы.