Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России раскрыли причины «строительного бума» на рынке труда

Эксперт рынка труда Бабич: в строительной отрасли в РФ острый дефицит кадров

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

В России наблюдается дефицит работников в строительной отрасли, причем не хватает как профессиональных сотрудников, так и рядовых рабочих, рассказал руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич. Он связал такую ситуацию с льготной ипотекой и трудностями с мигрантами.

«В последнее время в отрасли большой бум на фоне льготной ипотеки, причем она имеет отложенный эффект. Стройки, в которые вложены деньги, будут идти еще несколько лет. Соответственно, спрос на рабочую силу останется высоким», – объяснил эксперт в беседе с НСН.

Он также напомнил, что традиционной в этой отрасли было много мигрантов, отметив, что сегодня и их не хватает. Так, отток иностранных работников начался на фоне падения курса рубля и менее выгодных зарплат.

Потребность отрасль испытывает не только в высококвалифицированных кадрах, но и в обычных рабочих или специалистах, работу которых можно освоить быстро, отметил Бабич.

«К примеру, чтобы быть сварщиком, достаточно пройти курсы, которые обычно длятся несколько месяцев», — объяснил он.

Что касается зарплат, то в больших городах – Москве и Петербурге – представители строительной сферы зарабатывают больше других. Меньше остальных получают строители в республиках северного Кавказа.

Напомним, HR-специалисты сообщают, что в этом году на рынке труда в России фиксируется спрос на строителей, слесарей, токарей, сантехников, электромонтажников. Самым большим ростом средних предлагаемых зарплат в строительной отрасли в июле 2024 года отметились профессии бурильщика (127 691 рубль) и бетонщика (108 587 рублей).

Ранее в России назвали рабочие профессии с самыми высокими зарплатами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами