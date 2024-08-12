В России раскрыли причины «строительного бума» на рынке труда

В России наблюдается дефицит работников в строительной отрасли, причем не хватает как профессиональных сотрудников, так и рядовых рабочих, рассказал руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич. Он связал такую ситуацию с льготной ипотекой и трудностями с мигрантами.

«В последнее время в отрасли большой бум на фоне льготной ипотеки, причем она имеет отложенный эффект. Стройки, в которые вложены деньги, будут идти еще несколько лет. Соответственно, спрос на рабочую силу останется высоким», – объяснил эксперт в беседе с НСН.

Он также напомнил, что традиционной в этой отрасли было много мигрантов, отметив, что сегодня и их не хватает. Так, отток иностранных работников начался на фоне падения курса рубля и менее выгодных зарплат.

Потребность отрасль испытывает не только в высококвалифицированных кадрах, но и в обычных рабочих или специалистах, работу которых можно освоить быстро, отметил Бабич.

«К примеру, чтобы быть сварщиком, достаточно пройти курсы, которые обычно длятся несколько месяцев», — объяснил он.

Что касается зарплат, то в больших городах – Москве и Петербурге – представители строительной сферы зарабатывают больше других. Меньше остальных получают строители в республиках северного Кавказа.

Напомним, HR-специалисты сообщают, что в этом году на рынке труда в России фиксируется спрос на строителей, слесарей, токарей, сантехников, электромонтажников. Самым большим ростом средних предлагаемых зарплат в строительной отрасли в июле 2024 года отметились профессии бурильщика (127 691 рубль) и бетонщика (108 587 рублей).

Ранее в России назвали рабочие профессии с самыми высокими зарплатами.