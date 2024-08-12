В Домодедово прохожие задержали напавшего на студентку насильника

В Подмосковье случайные прохожие спасли студентку от насильника. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Домодедово 11 августа, на улице Сосновой неизвестный напал на 19-летнюю девушку. Злоумышленник затащил студентку в кусты, довести до конца задуманное насильнику не дали двое прохожих, заметив их, он бросился бежать.

Один из мужчин догнал его и повалил на землю, в это время другие очевидцы вызвали полицию. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Подмосковье женщина отбилась от напавшего на нее насильника. Местная жительница вышла на утреннюю пробежку возле лесополосы, когда на нее неожиданно набросился незнакомый мужчина. Он схватил россиянку и потащил в лес, попытался ее раздеть и изнасиловать. Женщина ударила злоумышленника ногой в пах и вырвалась.

Ранее мигрант пытался изнасиловать спящую россиянку на базе отдыха в Приморье.