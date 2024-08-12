Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На сгоревшей градирне ЗАЭС проведут капремонт

Директор ЗАЭС Черничук: на градирне станции предстоит капитальный ремонт

close
100%
Alexander Ermochenko/Reuters

На градирне Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая подверглась атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), проведут капитальный ремонт. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук, передает ТАСС.

Директор станции добавил, что в результате атаки сепарационные устройства и строительные конструкции сгорели. В рамках капремонта рабочие планируют восстановить пластиковые компоненты градирни.

Также Черничук рассказал, что беспилотник попал в градирню через верх, после чего сдетонировал. Анализ места инцидента показал, что дрон был оснащен зажигательным средством, которое подожгло пластиковые сепараторы, подчеркнул директор.

«Никак не шины или бочки с топливом или еще что-то, как писали некоторые СМИ», — сказал Черничук.

11 августа украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. Дрон был запущен из Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем Киева.

12 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что радиационный фон на Запорожской АЭС находится в норме. Глава региона заявил, что ни удар ВСУ, ни последовавший за ним пожар не отразился на работе электростанции.

Ранее ирландский журналист назвал операции ВСУ «безумием».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами