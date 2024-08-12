На сгоревшей градирне ЗАЭС проведут капремонт

На градирне Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая подверглась атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), проведут капитальный ремонт. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук, передает ТАСС.

Директор станции добавил, что в результате атаки сепарационные устройства и строительные конструкции сгорели. В рамках капремонта рабочие планируют восстановить пластиковые компоненты градирни.

Также Черничук рассказал, что беспилотник попал в градирню через верх, после чего сдетонировал. Анализ места инцидента показал, что дрон был оснащен зажигательным средством, которое подожгло пластиковые сепараторы, подчеркнул директор.

«Никак не шины или бочки с топливом или еще что-то, как писали некоторые СМИ», — сказал Черничук.

11 августа украинская армия нанесла удар по Запорожской АЭС при помощи дрона-камикадзе. Дрон был запущен из Никополя Днепропетровской области, расположенного на правом берегу Днепра и находящегося под контролем Киева.

12 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что радиационный фон на Запорожской АЭС находится в норме. Глава региона заявил, что ни удар ВСУ, ни последовавший за ним пожар не отразился на работе электростанции.

Ранее ирландский журналист назвал операции ВСУ «безумием».