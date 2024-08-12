Правительство ввело единые правила доступа провайдеров в многоквартирные дома

Правительство России ввело единые правила для взаимодействия интернет-провайдеров и управляющих компаний (УК) многоквартирных домов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно новым правилам, УК больше не смогут отказывать провайдерам в доступе в дома. Раньше жители были ограничены в выборе поставщиков услуг интернета.

Также устанавливаются типовые технические требования к монтажу сетей связи в домах и порядок работы управляющих компаний и операторов в случае причинения ущерба общему имуществу при установке оборудования.

В правительстве надеются, что новые правила помогут преодолеть разногласия между управляющими компаниями, интернет-провайдерами и жителями многоквартирных домов.

В начале августа информационно-аналитическое агентство TelecomDaily назвало самые скоростные интернет-провайдеры в Москве в первом полугодии 2024 года. Ими оказались МТС, «Ростелеком» и «МегаФон».

Ранее сообщалось, что хакеры атаковали компании РФ, взломав системы управления лифтами.