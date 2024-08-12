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Психологи назвали причины и способы справиться с эмоциональным выгоранием

Психолог Шляпников: выгорание происходит из-за ощущения бессмысленности работы

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Depositphotos

Эмоциональное выгорание на работе в первую очередь связано с появлением чувства бессмысленности. Если человек любит свою работу и видит в ней смысл, то он сумеет справиться с задачами любой сложности, считает завкафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников.

«Если же человек считает работу бессмысленной и неинтересной, что ни делай — она в любом случае будет вести к выгоранию», — подчеркнул специалист в беседе с НСН.

Проблемой является и идеализация работы во время обучения, после чего люди разочаровываются, так как повседневный труд вряд ли соответствует высоким ожиданиям. Чтобы исключить такую ситуацию, по мнению психолога, важно не переставать искать в работе то, что может понравиться и продолжать экспериментировать. Если спустя год ощущение бессмысленности не пропало, стоит поменять работу, считает Шляпников.

Он также призвал россиян научиться правильно отдыхать, чтобы предотвратить эмоциональное выгорание. В том числе важно в отпуске переживать яркие и интересные эмоции, особенно, если работа достаточно монотонная. При малой активности во время трудовых будней стоит выбрать активный отдых, а интровертам — попробовать отдохнуть от людей, уединившись где-нибудь на природе, заключил эксперт.

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