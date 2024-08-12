В кожно-венерологических диспансерах Подмосковья прошел День открытых дверей

В прошедшую субботу в кожно-венерологических диспансерах Московской области прошел День открытых дверей, в рамках которого жители могли проверить состояние своих родинок, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, своевременная диагностика играет важнейшую роль в лечении любых заболеваний.

«Если вы заметили рост или изменение родинок или других новообразований на коже, необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью», — сказал он.

Сапанюк добавил, что в День открытых дверей, 10 августа, 335 жителей Подмосковья прошли диагностику в кожно-венерологических диспансерах региона.

Все желающие могли получить консультацию врача-дерматовенеролога, пройти осмотр кожных покровов, а также дерматоскопию новообразований кожи. При подозрении на злокачественное образование кожи пациент сразу же мог проконсультироваться с врачом-онкологом.