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Из российской больницы массово уволились хирурги

Хирурги из больницы в Пермском крае массово написали заявления об увольнении

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Unsplash

Из Чайковской городской больницы уволились три врача-хирурга. Об этом сообщает издание Properm.ru со ссылкой на собственный источник.

По данным СМИ, дежурные смены распределялись между тремя уволившимися сотрудниками.

«Уволившиеся хирурги буквально жили на работе. Кроме того, после увольнения один из врачей не получил оплаты за все отработанные дежурства, уже написал жалобу в минздрав и намерен судиться», — рассказал собеседник журналистов.

В региональном минздраве в беседе с изданием заявили, что экстренно направили из краевой клинической больницы в медучреждение трех специалистов по профилям «хирургия» и «урология».

До этого в Тюменской области из больницы уволились 16 медиков скорой помощи.

Ранее сразу 17 учителей подали заявления на увольнение в петербургской школе.

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