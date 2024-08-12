Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам Нота-Банка

Останкинский суд Москвы вынес приговор бывшим топ-менеджерам Нота-Банка по уголовному делу о хищении 26,8 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

По статье 160 УК РФ («Присвоение чужого имущества») признаны виновными братья Дмитрий и Вадим Ерохины, Алексей Киреев, Тимур Исхаков и Андрей Симаков. В зависимости от степени вины они получили наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 11 лет со штрафами в размере от 500 тысяч до 2,5 млн рублей.

По версии следствия, бывшие топ-менеджеры под видом выдачи невозвратных кредитов совершали хищения денежных средств в период с сентября 2014 года по октябрь 2015 года. Общий ущерб составил 26,8 млрд рублей. Помимо этого они выделили кредитную линию на строительство дачного коттеджного поселка и рекреационного комплекса в Подмосковье, но распорядились средствами в размере 300 млн рублей по своему усмотрению.

9 августа сообщалось, что суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам Пенсионного фонда РФ. Их обвиняли в получении взятки в размере 190 млн рублей.

Ранее экс-замглавы Белгородской области Полежаеву дали пять лет колонии за взятку.