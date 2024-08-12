Главу узбекского землячества приговорили к четырем годам колонии

Главу узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова осудили на четыре года лишения свободы по делу о возбуждении ненависти или вражды. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.

В СК отметили, что собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Баратова. Он обвиняется по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижению человеческого достоинства.

Свое наказание глава землячества будет отбывать в колонии общего режима.

19 января Баратова арестовали после его скандального поста об участниках спецоперации в соцсетях. Согласно материалам следствия, в декабре 2023 года глава землячества разместил публикацию, унижающую достоинство группы лиц, в том числе участников СВО.

Позже глава узбекской диаспоры Москвы, юрист Бахром Исмаилов заявил, что Баратов должен публично извиниться и «ответить по закону» за свои посты и высказывания.

Ранее в Москве заочно осудили украинского врача, призывавшего калечить пленных.