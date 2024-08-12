В Курской области ввели свободное посещение детских садов из-за действующего в регионе режима контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«В связи с введением на территории Курской области режима контртеррористической операции, правительством региона принято решение о свободном посещении детских садов», — заявила врио министра образования и науки региона Наталия Бастрикова.

12 августа премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о выделении 1,8 млрд рублей на помощь беженцам в Курской области, вынужденным покинуть дома из-за атаки Вооруженных сил Украины. Выплаты получат лица, потерявшие жилье в Курской области, и вынужденно покинувшие свои дома беженцы. 10 августа МЧС сообщило об эвакуации 76 тыс. человек из приграничных районов Курской области. К 12 июля 44 тыс. человек обратились за выплатами.

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.