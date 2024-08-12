Особая экономическая зона «Технополис Москва» стала центром разработки роботов

Особая экономическая зона «Технополис Москва» стала крупнейшим центром производства высокотехнологичной продукции в столице, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, резиденты технополиса успешно производят бытовых и медицинских роботов.

В качестве примера Сергей Собянин привел компанию «Моторика», которая занимается разработками в сфере кибермедицины. Одна из последних новинок — система управления робопротезами на основе искусственного интеллекта.

«Разработка в области нейромодуляции поможет человеку с протезом руки получить естественные ощущения от прикосновения к предметам и позволит двигать пальцами независимо друг от друга», — пояснил мэр.

Он уточнил, что сегодня, чтобы управлять киберпротезами, необходимо настраивать систему жестов через специальное приложение на телефоне.

Проект резидента технополиса поможет по-настоящему «оживить» искусственные конечности, сообщил Собянин.

Еще одной уникальной разработкой он назвал роботизированный комплекс «МУЛ», который может использоваться на объектах строительства, в фермерских и подсобных хозяйствах, при транспортировке людей, получивших травмы.

Также мэр рассказал о компании «Альтер», которая ведет работы по созданию комплексов дронов и роботизированных устройств для МЧС.

Среди разработок, готовящихся к испытаниям, — дроны для обеспечения постоянного освещения над рабочей зоной. Они могут стать подспорьем пожарным и спасателям при работе в ночное время — при разборе завалов здания, поиска пострадавших, освещения труднодоступных мест.

Кроме того, мэр отметил работу столичной компании «САГА Технологии», которая выпускает учебных роботов-манипуляторов. Устройства предназначены для знакомства с робототехникой школьников и студентов.

Помимо этого, Собянин рассказал о компании Engy, которая изготовила высокоскоростной робот-постамат, способный стать полноценной заменой пункта выдачи заказов.

«Автономный режим работы позволяет машине работать круглосуточно без участия человека. Система может принимать и выдавать посылки, а также интернет-заказы в ритейл-сетях или пунктах выдачи, работать в сфере складской логистики», — сообщил мэр.